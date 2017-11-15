﻿﻿ В Актюбинской области стало меньше ДТП

За 10 месяцев этого года в области произошло 530 ДТП. Аварий с участием пешеходов стало меньше на 7,2 %, пострадавших детей меньше на 13%, передает "Диапазон" со ссылкой на облакимат.

- С января по октябрь выявили 100 тыс. нарушений правил дорожного движения, задержали 2183 нетрезвых водителя и более 750 водителей, управлявших транспортными средствами, будучи лишенными водительских прав, - рассказал руководитель МПС Каныбек Жаксыгалиев.

Аким области отметил, что снижено количество ДТП, однако смертность на дорогах осталась на уровне прошлого года. Среди погибших в ДТП есть дети.

На совещании также рассмотрели вопросы слабо защищенных трансформаторных подстанций, открытых люков, грязи по дороге в школы, а также заброшенных зданий и территорий, превратившихся в места свалок мусора.

Было отмечено, что на проблему с вывозом и уборкой мусора актюбинцы жалуются в социальных сетях все чаще.