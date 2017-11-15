﻿﻿ Я в курсе - Асанов о покупке дорогой квартиры в Париже

По словам генпрокурора РК Жакипа Асанова, он «в курсе» информации о том, что официальный представитель правительства Казахстана купил комбинированные апартаменты стоимостью 65 миллионов евро (25 миллиардов тенге) в Париже, передает Zakon.kz.

- Я в курсе, конечно. Есть пресс-служба. Я тоже сам читаю. Теперь у нас каждый орган, я в своем выступлении говорил, должен заниматься своим делом. У каждого четко очерчены функции. Мне сообщили, что сегодня всю эту информацию проверяет Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, - сказал Ж. Асанов журналистам в кулуарах Мажилиса.

При этом он отметил, что его позиция будет сформирована тогда, когда закончится проверка Комитет госдоходов.

- Моя позиция сформируется, когда я увижу материалы этой проверки. Комитет госдоходов уполномоченный орган. Три-четыре месяца назад мы отстаивали закон о прокуратуре. Тогда мы сказали, чтобы прокуратура перестала подменять другие органы, - пояснил генпрокурор.