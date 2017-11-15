﻿﻿ 39 девочек не ходят в школу из-за отказа снять платок в Атырау

Тридцать девять девочек не могут посещать школу из-за того, что они и их родители отказываются снять хиджаб, сообщает "Мой город".

По данным городского отдела образования, в Атырау живет 307 школьников, чьи родители придерживаются различных религиозных убеждений. Из них 156 девочек носят хиджабы.

В отношении родителей пятерых школьниц были заполнены административные проколы, после принятых мер девочки ходят в школу без платков.

Родители еще 39 девочек отказываются снимать с дочерей платки, из-за чего они не посещают школу.

Отмечается, что в случае несоблюдения учениками школьного устава их родители будут привлечены к административному взысканию по статье 409 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта". Сумма штрафа составляет 10 МРП (22 тысячи 690 тенге).