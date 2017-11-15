﻿﻿ Преступник сбежал из колонии-поселения чтобы найти могилу матери

Могилу не нашёл, но заработал новый срок, на этот раз за решёткой, сообщает корреспондент "Диапазона".
В 2011 году уроженца ЮКО Юрия Аверьянова приговорили к 7 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Когда до конца срока оставалось чуть больше года его перевели в колонию-поселение в Актобе.
Мужчина устроился разнорабочим в местную компанию. Утром уходил на работу, вечером возвращался в колонию. 12 октября он не вернулся в колонию, его стали искать. Через несколько дней полицейские задержали его на чабанской точке.
На Аверьянова возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения наказания".
В суде он рассказал, что нарушать режим, сбегать и скрываться не планировал. Просто хотел вернуться домой и навестить могилу матери. Она умерла, когда он отбывал срок в колонии в Жеме, но как и где похоронена, не знал. Он просто шёл по трассе, дошёл до посёлка, зашёл в магазин. Незнакомая женщина предложила заработать, пасти скот, он согласился и поехал на пастбище. Спустя несколько дней его там задержали.
Суд приговорил Юрия Аверьянова к 7 месяцам (из них 1 месяц по предыдущему приговору суда) лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
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