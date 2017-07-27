﻿ Исекешев поручил районным акимам раз в неделю ездить на общественном транспорте

Исекешев поручил районным акимам раз в неделю ездить на общественном транспорте

Автор:
Исекешев поручил районным акимам раз в неделю ездить на общественном транспорте

Также аким столицы строго поручил усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.

В столичном акимате прошло заседание под руководством Асета Исекешева, в рамках которого рассмотрен ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник дал протокольное поручение о необходимости ездить на общественном транспорте.

Руководители столицы, начиная с акима города и заместителей, акимов районов, заместителей, несколько раз в неделю, а также руководители управлений, городских ведомств и отделов структурных подразделений раз в день должны пользоваться общественным транспортом, – сказал градоначальник.

По итогам заседания аким строго поручил начальнику столичного ДВД усилить контроль за безопасностью города, общественным спокойствием и безопасностью туристов.

Заместитель акима города Малика Бектурова рассказала о ходе реализации проектов государственно-частного партнерства и проекта «Смарт-сити».

В преддверии наступления нового учебного года о подготовке объектов образования сообщил руководитель Департамента охраны общественного здоровья Нуркан Садвакасов.

На повестке дня также были рассмотрены текущие вопросы по следующим темам: проблемы долевого участия в жилищном строительстве, объекты жизнедеятельности города, обеспечение безопасности и оперативная обстановка в городе, освоение бюджетных средств, цены на продукты питания, новые подходы в секторе ЖКХ.

В последнее время поступило много жалоб по ночному шуму. В связи с этим ДВД и МПС города необходимо ужесточить контроль увеселительных заведений столицы, – сказал Асет Исекешев.

Кроме этого, по поручению главы города заместитель акима Косман Айтмуxамбетов совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям столицы организует проверку ЖК «Хайвил» по вопросам противопожарной безопасности.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.07.2017, 17:09
  
За взятку задержан районный замакима в Карагандинской области 1
24.07.2017, 15:08
  
Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО
19.07.2017, 21:29
  
Сапарбаев недоволен «Диапазоном» и велел журналистам думать об имидже (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) 47
19.07.2017, 21:31
  
Почему главе области не нравится «Диапазон» и хорошо ли это (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) 21
19.07.2017, 22:41
  
На улицы города выехали 20 новых автобусов 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Сагадиев рассказал, как в Казахстане готовятся к переходу на латиницу
На автомобиле Архимеда Мухамбетова заметили подложные номера 11
Заместителя Генпрокурора Казахстана отстранили от должности
​Назарбаев освободил Талгата Мусабаева от должности советника президента
В Актобе открылся Центр правовых услуг
​В Актобе назначен руководитель отдела ЖКХ 3
Я без приглашения - Назарбаев пошутил на встрече с президентом Германии
В Акорде проходит встреча Назарбаева с президентом Германии 2
Нурсултан Назарбаев провел заседание Совбеза
Россия вернет Казахстану 300 тысяч гектаров земли