﻿ Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией

Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией

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Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией

Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Напомним, в Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали.

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