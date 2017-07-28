﻿ Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

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Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Как свидетельствуют данные Forbes Real Time, опубликованные 27 июля, размер состояния главного исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса достиг $90,5 млрд, передает lenta.ru.

Это на 500 млн больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Лидерство в рейтинге Безосу обеспечил рост котировок Amazon. В четверг акции подорожали на 1,6 %. Таким образом, состояние Безоса увеличилось сразу на $1,4 млрд и он обошел Гейтса.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
печалька...
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28.07.2017, 13:48
фото пользователя pcproman
pcproman
Я думаю Биллу это до лампочки. То чего он добился в жизни, выше всех денег.
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28.07.2017, 14:34
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