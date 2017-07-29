﻿ В Турции при аварийной посадке град разбил стекло самолета

Мощный ураган и ливни накрыли крупнейший город Турции в четверг. Потоки воды затопили улицы и подземные переходы, ветер повалил деревья и несколько башенных кранов. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета.

В результате удара стихии пострадало около 10 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.