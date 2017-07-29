﻿ Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Гамбурге

Человек, который напал в пятницу с ножом на посетителей супермаркета в немецком Гамбурге, считается исламистом, передает ТАССсо ссылкой на газету Der Tagesspiege.
Официального подтверждения этой информации нет.
Согласно изданию, речь идет о палестинце 1991 года рождения. Он якобы прибыл в Германию в качестве беженца и в последнее время проживал в Гамбурге. Контрразведка считала его радикалом, говорится в статье.
В результате нападения погиб один человек, ранения получили четверо. Свидетели инцидента в эфире телеканала N-TV сообщили, что преступник выкрикивал фразу "Аллах акбар". Полиция эту информацию не комментирует.
Предполагаемый исламист задержан.
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