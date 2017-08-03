﻿ Самолет в Португалии на пляже сбил двух человек

Маленький одномоторный самолет в Португалии, со сломанным крылом, аварийно приземлился на пляже под Лиссабоном, в результате погибли два человека - мужчина 56 лет и девочка 8 лет. Два пассажира и пилот не пострадали, передает агентство.

На пляже Капарика, находящегося около столицы португалии, произошла трагедия. На берегу было много людей, но при виде подлетающего к пляжу самолета бросились врассыпную. Некоторые спасались в море.

По словам очевидцев,передает kp.ru, самолет при посадке проехал по загоравшему на песке мужчине. Погибшая девочка находилась на пляже с родителями.

Ведётся следствие. Полиция уже допросила пилота и его пассажиров.