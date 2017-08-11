﻿ Самой "ленивой" нацией в Европе названа

Самой "ленивой" нацией в Европе названа

Автор:
Самой "ленивой" нацией в Европе названа

Британская компания Ladbrokes провела опрос среди жителей Европы, чтобы выяснить уровень их физической активности. Оказалось, что около 78% взрослых жителей Болгарии вообще не занимаются спортом, передает Моя планета.

Так для Болгарии сформировалась не самая приятная новость. Антиподом этой стране служит Швеция: ее жители еженедельно посещают спортзал и занимаются физическими упражнениями. Британцы оказались в середине списка активных или ленивых европейских стран рядом с Эстонией, Литвой, Латвией и Хорватией.

Ближе к шкале ленивых также находятся Италия, Португалия, Мальта и Румыния. Самые активные, что рядом со Швецией, - Финляндия, Дания и Германия.

Опрос проводился среди 1000 взрослых в каждом из 28 государств Евросоюза. Исследование также показало, что мужчины на 8% чаще женщин занимаются спортом.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2017, 15:03
  
Еще четыре медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
19.07.2017, 15:48
  
В Актобе построят пять универсальных спортплощадок 5
17.06.2017, 11:41
  
2 июля актюбинцы побегут в горы 4
01.06.2017, 14:28
  
​В Актобе открыли хоккейный модуль
27.04.2017, 12:26
  
​В Казахстане законодательно утвердили понятие «спортсмен-инвалид»
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (3):
Сортировать:
фото пользователя Legolas
Legolas
Отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью. (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь)

Отсутствие физической активности и интереса к занятиям спортом вовсе не признак ленивости человека...
Ответить
11.08.2017, 12:39
фото пользователя Твист.
Твист.
Да это же знаменитые "британские учОные"!!! lol
Ответить
11.08.2017, 16:17
фото пользователя Aoifes
Aoifes
"ленивая" в кавычках, не обижайтесь.
Ответить
12.08.2017, 12:04
Последние новости раздела
Трамп хочет ввести дополнительные санкции в отношении КНДР
Рейтинг Трампа начал расти
Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек
В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство 1
Почти полмиллиона человек заразились холерой в Йемене
К Земле приближается огромный астероид - астрономы
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют
Имущество "танцующего миллионера" Джанлуки Вакки арестовано за долги 1
Мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить 2
Питт и Джоли могут отказаться от развода