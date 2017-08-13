﻿ Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском штате Виргиния

Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском штате Виргиния

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Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском штате Виргиния

Автомобиль въехал в протестующих в американском городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. По меньшей мере, один человек погиб, 19 пострадали, передает РБК.

В американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в котором в 12 августа проходят акции протеста против ультраправых активистов, мужчина на автомобиле совершил наезд на манифестантов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, по одной из центральных улиц шла колонна из нескольких сотен протестующих, после чего машина въехала в них.

Видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия. На записи видно, как легковой автомобиль въезжает в толпу людей, а затем задним ходом сдает назад. На записи видно, что автомобиль поврежден после наезда на людей.

По последним данным, которые сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков сообщает, что по меньшей мере 19 человек получили травмы. Мэр Шарлотсвилля Майкл Сингер на своей странице в Twitter заявил, что по меньшей мере один человек погиб.

Полиция задержала водителя, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В социальных сетях уже появились фотографии с места задержания. Сообщается, что это "белый националист" Сэм Хайд.

Акция ультраправых в Вирджинии, вызванная планами властей убрать из Парка эмансипации памятник генералу армии Конфедерации в годы Гражданской войны Роберту Ли, ранее вылилась в столкновения между манифестантами и их противниками. Местные власти были вынуждены в этой связи ввести режим чрезвычайного положения.

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