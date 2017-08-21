﻿ В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете

В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете

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В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете

Полное солнечное затмение пройдёт 21 августа, и его можно будет наблюдать в 14 американских штатах, передает life.ru.

Пассажиры американских авиакомпаний прямо с самолётов смогут наблюдать за полным солнечным затмением.

Так, по специальным приглашениям можно попасть на спецрейс, который устроила компания Alaska Airlines. Борт отправится из города Портленд штата Орегон и полетит вдоль побережья.

Самолёт заберется на высоту примерно в 10,5 тыс метров, и его пассажиры окажутся в числе первых, кто увидит затмение.

В большей или меньшей степени смогут увидеть затмение пассажиры нескольких регулярных рейсов авиакомпании Southwest Airlines. Её представители отметили, что лайнеры для соблюдения безопасности не будут пересекать районы затмения, а полетят вдоль «теневой линии».

В последний раз подобное солнечное затмение произошло 99 лет назад.

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