﻿ В США "мужчина-вампир" пил кровь голубей

В настоящий момент с подозреваемым работают правоохранители и медики, которые проверяют его на вменяемость, пишет life.ru.
В Нью-Йорке полицейские задержали 34-летнего местного жителя по имени Даниэль Дентре, который обезглавил двух голубей и выпил их кровь возле Нью-Йоркской публичной библиотеки.
О странном поведении мужчины сообщили очевидцы, которые и позвонили в 911. Сам живодёр после того, как обезглавил птиц и выпил их кровь, заявил, что является вампиром.
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