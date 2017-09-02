﻿ В США "мужчина-вампир" пил кровь голубей

В настоящий момент с подозреваемым работают правоохранители и медики, которые проверяют его на вменяемость, пишет life.ru.

В Нью-Йорке полицейские задержали 34-летнего местного жителя по имени Даниэль Дентре, который обезглавил двух голубей и выпил их кровь возле Нью-Йоркской публичной библиотеки.

О странном поведении мужчины сообщили очевидцы, которые и позвонили в 911. Сам живодёр после того, как обезглавил птиц и выпил их кровь, заявил, что является вампиром.